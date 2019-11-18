شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى 8 آلاف نقطة بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.91% رابحاً 72.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8000.33 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.96% رابحاً 92.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4810.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 110.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 130 شركة، فيما تراجعت 51 شركة.

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وارتفع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%.

وجاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.86%، ثم اتحاد الخليج نسبة 9.75%، ثم أمانة للتأمين بنسبة 9.51%، فيما تصدر سهم "الكثيرى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم ثوب الأصيل بنسبة 2.49%، ثم أسواق العثيم بنسبة 2.15%.