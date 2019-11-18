شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.86% بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.86% خاسراً 23.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2682.11 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها التأمين والعقارات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 302.9 مليون سهم محققة ما قيمته 275.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3665 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 3.10%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 10%.
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