مصادر : ارتفاع معدلات توزيع البوتاجاز خلال فترة الشتاء لمليون و100ألف أسطوانة يوميا

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وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن معدل توزيع أسطوانات البوتاجاز الحالية حوالي مليون اسطوانة بوتاجاز يوميا.
وكانت تقارير صادرة عن قطاع البترول، كشفت عن أن حجم إنتاج البوتاجاز بلغ 1.218 مليون طن خلال العام المالي 2018-2019 بمتوسط إنتاج يومي حوالي 3337 طنا.
وكانت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشارت إلي انخفاض معدل استهلاك البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ 266.4 ألف طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 284.6 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 18.2 ألف طن موضحة أن معدل إنتاج البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضى، بلغ 148.4ألف طن، فى مقابل 156.5 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
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