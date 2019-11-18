شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها قطاعى السلع الاستهلاكية والبنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحاً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5748.89 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحاً 17.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6279.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4712.28 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 162.4 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتى عبر 5801 صفقة. Advertisements وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%. وجاء سهم "الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15%، تلاه شركة أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.84%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.88%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.47%.

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