‎التصديرى للصناعات الهندسية: 17 شركة تشارك ببعثة تجارية إلى السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى السنغال في الفترة من 25-29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 شركة هندسية.
ووفق بيان للمجلس تمثل القطاعات ( الأجهزة المنزلية والكهربائية – الصناعات الكهربائية والالكترونية – أدذوات المائدة والمطبخ – الآلات الزراعية – مكونات السيارات – الطلمبات – تشغيل المعادن – كابلات)، وذكر المجلس في بيان له اليوم أن سوق السنغال أصبح من أهم الأسواق المستهدفه لغرب إفريقيا.
وبلغت وارداته سنويا من الصناعات الهندسية 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى كونه مدخل لخمسة أسواق محيطة ( جامبيا - موريتانيا - مالى - غينيا - غينيا بيساو ).
وأوضح أن الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال قد بلغت 12 مليون دولار خلال 9 شهور الأولى من العام الجاري بزيادة تبلغ أربع أضعاف عن العام الماضي.
وأوضح أن تنظيم البعثة يأتي في إطار خطة المجلس لزيادة الفرص التصديرية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية المصرية.
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