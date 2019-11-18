شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد بيانات صناعية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، بعد بيانات صناعية ضعيفة فى الولايات المتحدة ،جددت المخاوف مرة أخرى حيال آثار الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.87 نقطة الأدنى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.99 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.15% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، تحت ضغط ضعف مستويات طلب الدولار كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

أظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة أن انكماش الإنتاج الصناعي فى الولايات المتحدة قد تعمق فى تشرين الأول/أكتوبر ،فى أحدث أثار الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة و الصين.

ويتابع المستثمرين عن كثب حاليا التطورات الجديدة حول المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، وعلى حسب الأنباء الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ،كانت هناك مكالمة هاتفية بين كبار مسؤولي البلدان.

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا"يوم الأحد أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات "بناءة" بشأن التجارة فى مكالمة هاتفية عالية المستوي يوم السبت ،لكنها لم توضح الكثير من التفاصيل حول تلك المكالمة.