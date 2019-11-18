شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، عقب تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% إلى مستوي 16.73$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.97$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 16.99$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة"يوم الجمعة نسبة 0.25% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل تراجع الطلب على الأصول الآمنة ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية ،خاصة الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بأكثر من 0.9% ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" فى مقابلة على شبكة فوكس بيزنس يوم الجمعة إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا"يوم الأحد أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات "بناءة" بشأن التجارة فى مكالمة هاتفية عالية المستوي يوم السبت ،لكنها لم توضح الكثير من التفاصيل.