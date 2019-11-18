شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى الأسهم الأوروبية وسط تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لكن يظل التراجع محدودا حتى الآن ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد مكاسب قوية على مدار ستة أسابيع متتالية ،وتظل الأسهم مرشحة لمزيد من الصعود حيال مستويات قياسية جديدة خلال أربع سنوات ، وسط التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:14 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ،عقب تصريحات إيجابية للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض عن المحادثات التجارية.

على مدار كامل جلسات الأسبوع الماضي، حقق المؤشر ارتفاعا بحوالي 0.5% ، فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وعزم الولايات المتحدة تأجيل رسوم جمركية على السيارات الأوروبية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مع نشاط عمليات البيع لحجز الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" فى مقابلة على شبكة فوكس بيزنس يوم الجمعة إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" قد أجرى مكالمة هاتفية صباح يوم السبت مع وزير الخزانة الأمريكي "ستفين منوشين" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" بشأن صفقة المرحلة الأولى.

وحسبما أكدت الوكالة الصينية إن المحادثات كانت بناءة حول الاهتمامات الأساسية لكل الطرفين ،واتفقا على البقاء على اتصال وثيق ،ولم توضح الوكالة الرسمية أي تفاصيل أخرى عن المكالمة الهاتفية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنحو 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي عند 3,120.46 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بحوالي 0.2 % ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنحو 0.25% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.