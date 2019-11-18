شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل التفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق وضعف الطلب على الأصول الآمنة ،بفعل تصاعد التفاؤل حيال قرب إتمام صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى 1,457.64$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,467.62$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,469.60$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد المعدن الأصفر"الذهب" نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.6% ، مسجلة مكسب أسبوعي ،بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" فى مقابلة على شبكة فوكس بيزنس يوم الجمعة إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا"يوم الأحد أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات "بناءة" بشأن التجارة فى مكالمة هاتفية عالية المستوي يوم السبت ،لكنها لم توضح الكثير من التفاصيل.

عززت تلك التطورات التفاؤل حيال اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،الأمر الذي حسن شهية المخاطرة بأسواق المال العالمية ،تركيزا على أسواق الأسهم والسندات العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 896.77 طن متري.