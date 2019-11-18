شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لأرضية الدعم التي تشكّلت فوق مستوى 62.50 ويحافظ على ثباته فوقها، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار زيارة مستوى 65.40 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.70 والمقاومة 64.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد