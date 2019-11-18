شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 57.40، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار استهداف مستويات 59.00 ثم 60.90 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 57.40 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد