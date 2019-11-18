شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ليبتعد عن مستوى 16.96، مما يدعم التوقعات باستمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 16.33، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن استمرار الميل الهابط المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.65 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط