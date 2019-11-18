شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1447.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1413.10 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1470.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1447.00 والمقاومة 1475.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط