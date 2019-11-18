شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من اختراق مقاومة العلم الصاعد والثبات فوقها، ليتم تفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1.3045، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2840.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد