شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب عند مستوى 1.1065 دون أن يخترقه حتى الآن، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات تشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق مستويات المقاومة بين 1.1065 و1.1105 أو كسر الدعم 1.0995 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0970 والمقاومة 1.1150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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