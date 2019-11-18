شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للملابس": 11% زيادة بصادرات القطاع بالربع الأول للعام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صادرات الملابس الجاهزة، خلال الربع الأول، من العام المالي 2019-2020، زيادة بنسبة 11%، حيث سجلت 456مليون دولار، مقارنة بـنحو409مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2018- 2019.

وحول الأسواق الرئيسيه لصادرات الملابس الجاهزه خلال الربع الأول، من العام المالي 2019-2020.

وبحسب تقرير المجلس التصديري، فإن الولايات المتحده على رأس الدول المستوردة بقيمه صادرت بلغت 263مليون دولار محققه نسبه ارتفاع قدره 27% مقارنهً بـنحو207مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي 2018- 2019، ثم تأتى أوروبا بقيمه صادرات بلغت 137مليون دولار محققة نسبة انخفاض قدره 2%.

كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية خلال نفس الربع بنسبة 35% لتحقق قيمة 18 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2019-2020 مقارنهً ب13 مليون دولار خلال الربع الاول من 2018-2019 .

ومن أهم الدول المستوردة من مصر خلال الربع الاول من العام المالى 2019-2020 ، ألمانيا (26مليون دولار نسبه ارتفاع قدره 8%)، إيطاليا (7مليون دولار بنسبة نمو 90%)، فرنسا ( 7مليون دولار محققه نسبه ارتفاع قدره 45%)، ثم كندا ( 8مليون دولار بنسبه نمو 20%).

وحول خطة المجلس الترويجية لزيادة صادراته خلال العام المالى 2019-2020، فقد ارتكزت بالاساس على بناء شراكات مع عدد من الجهات الدولية مثل هيئه الامم المتحده للتنميه الصناعيه الUNIDO والذى يشترك المجلس معه بمشروع القطن المصرى، كما يشترك المجلس فى مشروع GTEX / MENATEX في مصر الممول من مركز التجارة الدولي (ITC) و مقره جينيف والذى يستهدف تقديم المساعدة الفنية لدعم قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من أجل تعزيز وتحسين سلسلة القيمة الخاصة به وتنويع منتجاته، وتعزيز التواجد بالأسواق الحالية وإستهداف أسواق جديدة مع تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسات دعم التجارة للقطاع.

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وحول سعى المجلس للترويج للصادرات المصرية والسعى نحو نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام قطاع الصناعات النسيجية، استقبل المجلس وفد من بعض الدول الأفريقية مثل الكاميرون، بوركينا فاسو، مالي، ووسط أفريقيا التابعة للمنظمة الدولية الفرانكفونية وهى منظمة دولية للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية وذلك للتعرف على التجربة المصرية في كافة الصناعات النسيجية إلى جانب القطن المصرى الذي يتميز بجودته ومكانته بالأسواق العالمية.

كما نظم المجلس إجتماعاً موسعاً مع كبار مستثمرى قطاعى الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة لمناقشة أهم التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية فى مصر والعقبات التى تواجه العملية التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات النسيجية إلى جانب عرض مقترحات لتحسين وتطوير بيئة العمل المحيطة وذلك إيماناً بأهمية دور الاستثمارات الاجنبيه فى تطوير وزيادة الصادرات المصرية .

وحول دور المجلس فى تعزيز القدرات التمويليه للمصدرين، فقد نظم المجلس ورشة عمل بعنوان "التصدير أفق أوسع لمنتجاتك" بالتعاون مع بنك مصر والتي تم فيها عرض المزايا و التسهيلات الحصرية من البنك لأعضاء المجلس التصديري، الإجراءات والمستندات الخاصة بالبدء في التصدير، خدمات وأنشطة المجلس المعلوماتية والترويجية وغيرها لأعضائه من المصانع و الشركات التجارية.

وشارك المجلس ايضاً في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019 بجناج مجمع مع عدد من المجالس التصديريه الاخرى بهدف الترويج للمنتجات المصرية حيث أنه يعتبر منصة هامة لجميع مقدمي الخدمات الصناعية أو الاستثمارية أو التصديرية، كما يقدم أفكار تسويقية جديدة مثل "الفرنشايز".

وفى ضوء تعزيز المحور الخاص بخلق تكامل فى سلاسل الانتاج الأفريقية وجعل مصر مركز لوجيستى ومنفذ دولى للصناعات النسجية الأفريقية ،فقد نظم المجلس فعاليات الدوره الرابعه لمعرض Destination Africa الذى تم عقده خلال الفتره من 9-11 نوفمبر 2019 بالتعاون مع جمعيه المصدريه المصريين Expolinkو الذى شهد فى دورته الرابعه إقبالا واسعاً من حيث عدد العارضين الذي وصل إلى 150 عارضًا مصريًا من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والإكسسوارات من عدة دول أفريقية مثل "كينيا – إثيوبيا – نيجريا – جنوب أفريقيا – موريشيوس – أوغندا وغانا"، إلى جانب انه نجح فى إستقطاب 250 مشترى دولى من دول أمريكيا وأوروبا والصين والبرازيل وتركيا وغيرها.

كما تضمن المعرض تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المنتجة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة و اشتمل المعرض على جلسة نقاشية اعدها المجلس على هامش الدورة الرابعة للمعرض حيث تم عرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها قطاعات الصناعات النسيجية بمصر وايضاً كافة مناحي الاستدامة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وما يقوم به المجلس بالاشتراك مع عدد من المشروعات لتمكين شركات القطاع من تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة كأحد أهم العوامل الضرورية للتواجد بالسوق العالمي، بالإضافة إلى العمل على ادخال التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية لمواكبة أحدث التطورات العالمية إلى جانب مشروع القطن المصرى الذى يهدف إلى إنتاج قطن عالي الجودة من أصناف غير معدلة وراثيا وذات خصائص مميزة، ودمج تطبيقات تقنيات المكافحة الحيوية في العمليات الزراعية.