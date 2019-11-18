طيران الإمارات تطلب 50 طائرة إيرباص إيه350 بقيمة 16 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت طيران الإمارات اليوم الاثنين إنها قدمت طلبا مؤكدا لشراء 50 طائرة إيرباص إيه350 فى صفقة تبلغ قيمتها 16 مليار دولار بالأسعار الرسمية. يمثل الاتفاق الذى جرى توقيعه فى معرض دبى الجوى نسخة نهائية ومعدلة من اتفاق أولى لشراء 40 طائرة إيه330 نيو و30 طائرة إيه350، فى صفقة كانت معلقة منذ بداية العام. Advertisements وقالت طيران الإمارات إنها مازالت فى مفاوضات مع بوينج بشأن طلبية محتملة لشراء 40 طائرة 787 دريملاينر.

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