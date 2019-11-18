شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسرة 20.41 نقطة، لتغلق عند مستوى 10296.64 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 72.5 مليون سهم بقيمة 262.8 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 7236 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 25 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%.