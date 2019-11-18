شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج النفط الروسى إلى 11.25 مليون برميل يوميا هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدر مطلع على البيانات رويترز اليوم الاثنين أن روسيا زادت إنتاجها النفطي إلى 11.246 مليون برميل يوميا في نوفمبر، بما يتجاوز مستهدفات إنتاجها بموجب اتفاق عالمي.

كانت روسيا ضخت 11.23 مليون برميل يوميا في المتوسط في أكتوبر.

وبموجب اتفاقها مع منتجي النفط من أوبك وخارجها، ينبغي ألا يزيد إنتاج روسيا على حوالي 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس أن الطن يساوي 7.33 برميل.