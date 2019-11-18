شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط الروسية: صافى الربح تراجع 2% فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جازبروم نفط، التابعة لعملاق الغاز الروسى شركة جازبروم، اليوم الاثنين إن أرباحها الصافية فى الربع الثالث من العام تراجعت 2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة إلى 104.9 مليار روبل (1.64 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبلغت إيرادات الفترة 656.8 مليار روبل، بزيادة 4.5% عن الربع السابق، وذلك بفضل زيادة مبيعات المنتجات النفطية، فى حين هبطت الإيرادات المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 1.4% إلى 207.5 مليار روبل.