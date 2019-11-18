شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات :تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إن الحكومة والقطاع الخاص يعملان نحو تحقيق التنمية المخطط لها فى مجال التقدم التكنولوجي، لافتا إلى أن إستراتيجية الحكومة تتمثل فى تمهيد الطريق والإعلان عن المشروعات التى تستهدف تنفيذها، بينما يتولى القطاع الخاص التنفيذ الفعلى، موضحا، إننا نسعى لأن يتحمل الشباب مسؤلية تحول المجتمع الى مجتمع رقمي يقدم كافة الخدمات .

وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الأمريكى، الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك اليوم.

أضاف طلعت، إن هناك 4 محاور أساسية أولها: البنية التحتية واهمية زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتوسيع رقعة انتشار الإنترنت، والوصول بهذه السرعة إلى 20 ميجا بايت بالثانية بنهاية 2019.

وأضاف أن المحور الثانى للإستراتيجية هو العنصر البشرى، لافتًا إن مصر تتمتع بالعمالة الفنية الماهرة، والتى قمنا بتصديرها إلى دول الجوار، فيما نتجه حاليا إلى زيادة عدد العاملين بالسوق، عبر زيادة عدد المؤسسات التدريبية، من خلال مستهدف إقامة 7 مؤسسات جديدة خارج القاهرة ، بجانب إنشاء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وحول المحور الثالث أشار وزير الاتصالات، إلى أنه التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، حيث تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، ليصل عدد الخدمات بهذه المحافظة إلى 174 بنهاية العام الحالى.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى نشر عدد من الخدمات الحكومية فى محافظات أخرى، ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة فى محافظات الجمهورية ومنها الاقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس.

وذكر الوزير أن الإطار التشريعى هو المحور الرابع والمتمم لإستراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن هذا المحور يحكم السياسات التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها، بجانب مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، لإتاحة مزيد من الشفافية للمواطنين.