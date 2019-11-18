شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لشركات فلبينية: المناخ الاستثمارى يتمتع بعوامل جاذبة فى ظل الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد في كلمة ألقاها نيابة عنه حسام بحرية ، نائب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال منتدى الأعمال المصري الفلبيني، على ضرورة إعطاء دفعة قوية لزيادة التبادل التجارى بما يتناسب مع إمكانيات البلدين خاصة أن مصرمن الدول الفتية التى يعتبرأغلب المواطنين من من فئات الشباب.
وأشار، إلى تمتع المناخ الاستثمارى بعوامل جاذبة فى ظل الإصلاحات التى تسعى الحكومة المصرية للقيام بها بهدف تشجيع الاستثمار وهو ما جعل الاستثمار فى مصر من أعلى عوائد الاستثمار على مستوى العالم.
وقام اتحاد الغرف التجارية بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين نظرائهم الفلبينين فى مجالات الدواء ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والأغذية العضوية والتوابل والأسماك وعقد صفقات تقديرية واستيرادية لتنشيط التجارة وجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر العربى لشركات فلبينية: المناخ الاستثمارى يتمتع بعوامل جاذبة فى ظل الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.