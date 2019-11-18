شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لشركات فلبينية: المناخ الاستثمارى يتمتع بعوامل جاذبة فى ظل الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منتدى الأعمال المصرى ا لفليبينى يهدف لبحث سبل توطيد التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الخبرات وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأكد في كلمة ألقاها نيابة عنه حسام بحرية ، نائب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال منتدى الأعمال المصري الفلبيني، على ضرورة إعطاء دفعة قوية لزيادة التبادل التجارى بما يتناسب مع إمكانيات البلدين خاصة أن مصرمن الدول الفتية التى يعتبرأغلب المواطنين من من فئات الشباب.

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وأشار، إلى تمتع المناخ الاستثمارى بعوامل جاذبة فى ظل الإصلاحات التى تسعى الحكومة المصرية للقيام بها بهدف تشجيع الاستثمار وهو ما جعل الاستثمار فى مصر من أعلى عوائد الاستثمار على مستوى العالم.

وقام اتحاد الغرف التجارية بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين نظرائهم الفلبينين فى مجالات الدواء ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والأغذية العضوية والتوابل والأسماك وعقد صفقات تقديرية واستيرادية لتنشيط التجارة وجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين.