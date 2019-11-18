شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل التفاؤل حيال محادثات التجارة واجتماع أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة مكاسب الأسبوع السابق، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من الأدلة على اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلين المخاوف حيال زيادة مطردة فى إمدادات النفط.

كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 11 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 63.41 دولار للبرميل وارتفعت عقود الخام 1.3 % الأسبوع الماضي.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 0.4 % إلى 57.93 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.8 % الأسبوع الماضي.

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وصعدت عقود النفط حوالى 2% يوم الجمعة بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أمريكى كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكى صيني، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.

وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين فى العالم فى تباطؤ النمو فى أنحاء العالم ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، مما يزيد المخاوف من حدوث تخمة فى المعروض فى 2020.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها فى 2020، مما يدعم وجهة النظر التى يتبناها متعاملون فى السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، فى إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش أوبك وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع فى الخامس والسادس من ديسمبر بفيينا ويستمر اتفاقهم الحالى حتى مارس.