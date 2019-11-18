شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبى الإسلامى يصدر صكوك بقيمة 750 مليون دولار بعائد 2.95% والان مع تفاصيل الخبر
ويعد هذا الإصدار التجربة الثانية لبنك دبى الإسلامى فى أسواق رأس المال الدولية لعام 2019، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول فى وقت سابق من هذا العام، ويعد معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية فى عام 2019.
وبحسب بيان بنك دبى الإسلامى لبورصة دبى، تم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونج كونج ولندن، وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين، ونظمت هذا الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك، ونتج عن الحملة الترويجية إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاف سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت مليارى دولار، وهو ما يمثل معدل زيادة فى اكتتاب يبلغ 2.7 مرة.
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