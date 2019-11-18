شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يرتفع وسط تفاؤل حذر بدعم مكاسب البورصات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو اليوم الاثنين، بفضل حالة من التفاؤل الحذر، وبدعم مكاسب البورصات العالمية وتوقعات لاتفاق تجارو بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد نيكي 0.5% إلى 23416.76 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 1700.72 نقطة، حيث قاد الاتجاه الصعودي القطاعات المأمونة مثل قطاع الأدوية الذي زاد 1.3% والاتصالات الذي ارتفع 0.9% .

ويوم الجمعة، أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية على مستويات قياسية بفضل التفاؤل حيال تهدئة محتملة لتوترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومكاسب كبيرة لأسهم الرعاية الصحية.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد إن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة في اتصال هاتفي رفيع المستوى يوم السبت، لكن دون التطرق للتفاصيل.

وارتفع سهم زد هولدنجز المعروفة سابقا بياهو اليابان ولاين كورب 1.2 و2.2 % على الترتيب بعد أن أعلنت الشركتان رسميا عن خطة اندماج قبل وقت قصير من فتح السوق لتشكلا عملاقا تكنولوجيا حجمه 30 مليار دولار.

وارتفع سهم أدفانتست 3.7% وديسكو كورب 2.7% وطوكيو إلكترون 1.8%، مع تدعم قطاع أشباه الموصلات بعد أن توقعت أبلايد ماتريالز تحقيق إيرادات وأرباح أعلى من تقديرات المحللين حيث يتكهن صانع معدات الرقائق الأمريكي أن يعمد مزيد من العملاء إلى تحديث معداتهم قبل بدء تركيب شبكات الجيل الخامس في أسواق رئيسية.