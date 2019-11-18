شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يدعو الشركات الأمريكية للمشاركة فى تطوير وتحديث القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أهمية المشاركة الفعالة للشركات الأمريكية الكبري في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصري بالتعاون مع الوزارة، ودورها في إثراء هذا المشروع والمساهمة في بلوغ أهدافه، لافتا إلى أن الشركات قدمت برامج عديدة لتنمية المواهب واعداد شباب القطاع لتولى المناصب القيادية وتدريبهم عملياً فى مواقع الشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية .

وجاء ذلك فى كلمة الوزير أمام جلسة "البترول والغاز المصرى: نجاحات هائلة وفرص مزدهرة" ضمن فعاليات منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى الذي نظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال الأمريكى، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والاصلاح الاداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الامريكي إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكى للأسواق العالمية والسفير الأمريكى الجديد جوناثان كوهين، ونخبة كبيرة من مسئولي كبريات الشركات ومؤسسات التمويل الأمريكية والسفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

واستعرض الملا خلال الجلسة، التي ضمت كل من ديفيد تشي نائب الرئيس الاقليمي والمدير العام لشركة اباتشي مصر الأمريكية وبرايان ايسنر المدير الأقليمي لشركة نوبل انرجي الأمريكية في مصر.

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النتائج الإيجابية المتميزة لصناعة البترول والغاز المصرية خلال السنوات الخمس الاخيرة، مشيرا إلى أنها تعد ثمار تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع مصر علي مسار للنمو المرتفع الذي يشمل كافة شرائح المجتمع.

وأوضح أن تحول مصر إلى أحد اكبر منتجى الغاز الطبيعى في المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير وتحقيق اعلي معدل انتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر في أغسطس الماضي بواقع 1.9مليون برميل مكافىء يوميا يمثل ابرز المؤشرات الايجابية للتطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز المصرية خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو 80% وتوجه هذه الشركات لضخ استثمارات جديدة في مشروعات بترولية وغازية كبري بمصر بقيمة 30 مليار دولار وتوقيع أكثر من 65 اتفاقية جديدة لتكثيف البحث والاستكشاف والإنتاج.