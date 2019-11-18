الاقتصاد

تراجع سهم "جى اف اتش المالية" ببورصة دبى بعد تراجع أرباحها فى الربع الثالث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "جى اف اتش المالية" ببورصة دبى بعد تراجع أرباحها فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم مجموعة جى اف اتش المالية، ببورصة دبى، بنسبة 3.48% خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد إعلانها عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2018، والذى شهد تراجع صافى أرباحها، وبلغ حجم التداول على السهم 38.1 مليون ورقة مالية بقيمة 30.5 مليون درهم.

 

وأعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجارى وبلغت قيمة الربح الذى يؤول إلى المساهمين 24.4 مليون دولار مقابل 30.9 مليون دولار خلال الربع ذات من العام الماضى بنسبة انخفاض 21%، بينما بلت قيمة الربح الصافى الموحد 21.8 مليون دولار مقارنة بما مقدار 31.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 30.4%.

Advertisements

 

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ قيمة الربح الصافى 73.6 مليون دولار مقابل 103.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 28.8%، ومع استبعاد الدخل المحقق لمرة واحد من الاسترداد وإعادة الهيكلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ارتفعت قيمة الربح الصافى المحقق للمساهمين بنسبة 61.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع سهم "جى اف اتش المالية" ببورصة دبى بعد تراجع أرباحها فى الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا