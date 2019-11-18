شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "جى اف اتش المالية" ببورصة دبى بعد تراجع أرباحها فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم مجموعة جى اف اتش المالية، ببورصة دبى، بنسبة 3.48% خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد إعلانها عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2018، والذى شهد تراجع صافى أرباحها، وبلغ حجم التداول على السهم 38.1 مليون ورقة مالية بقيمة 30.5 مليون درهم.

وأعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجارى وبلغت قيمة الربح الذى يؤول إلى المساهمين 24.4 مليون دولار مقابل 30.9 مليون دولار خلال الربع ذات من العام الماضى بنسبة انخفاض 21%، بينما بلت قيمة الربح الصافى الموحد 21.8 مليون دولار مقارنة بما مقدار 31.1 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 30.4%.

Advertisements

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ قيمة الربح الصافى 73.6 مليون دولار مقابل 103.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 28.8%، ومع استبعاد الدخل المحقق لمرة واحد من الاسترداد وإعادة الهيكلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ارتفعت قيمة الربح الصافى المحقق للمساهمين بنسبة 61.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019.