الاقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 14427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 17195 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليصل مستوى 538 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1428 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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