شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 14427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 2078 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 17195 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليصل مستوى 538 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1428 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.
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