شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-11-2019، بقيمة 5 جنيهات حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 655 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب في مصر: أسعار الذهب في مصر: عيار 18 سجل 561 حنيها للجرام. عيار 21 سجل 655 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 748 جنيه. الجنيه الذهب 5240 جنيها. أوقية الذهب 1455 دولار.

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يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

وتراجع سعر الذهب عالمياً، من 1465 دولار إلي 1455 دولار بالتزامن مع اقتراب الصين وامريكا من انهاء النزاع التجاري.