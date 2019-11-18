شكرا لقرائتكم خبر عن بنك غرب إفريقيا للتنمية يمنح بنين 10 مليارات فرنك إفريقى لبناء 20 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك غرب إفريقيا للتنمية منح بنين 10 مليارات فرنك إفريقي بهدف إنشاء 20 ألف مسكن جديد في إطار مشروع للإسكان الاجتماعي.
كان مدير بنك غرب إفريقيا للتنمية كريستيان ادوفيلوندى قد وقَّع اتفاق المنحة مع وزير المالية البنيني روموالد واداجني على هامش أعمال مجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الشهر الماضى، وبموجب هذا الاتفاق قد ترتفع قيمة المنحة المقدمة من البنك لتصل إلى 50 مليار فرنك إفريقي في إطار عمليات تنفيذ المشروع ذاته.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنحة في تعمير موقع اويدو بمدينة ابومي- كالافى جنوبي بنين بمساكن شعبية ذات طابع حديث.
يُذكر أن بنك التنمية الإسلامي كان قد منح حكومة بنين ما يقرب من 40 مليار فرنك إفريقي منتصف شهر سبتمبر الماضي في إطار تنفيذ المشروع ذاته.
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