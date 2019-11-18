شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتخلي الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتظل الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود ، بعد تجدد آمال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب انخفاض أنشطة الحفر الأمريكية لأدنى مستوى فى عامين ونصف.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.68$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.89$، وسجل أعلى مستوي عند 58.13$ الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.36$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.56$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.6% ،فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% وسجلت أعلى مستوى فى شهرين عند 63.62$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.75% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد تعليقات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" فى مقابلة على شبكة فوكس بيزنس يوم الجمعة إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين.

Advertisements

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا"يوم الأحد أن بكين وواشنطن أجرتا محادثات "بناءة" بشأن التجارة فى مكالمة هاتفية عالية المستوي يوم السبت ،لكنها لم توضح الكثير من التفاصيل.

وتعد التطورات حول المحادثات التجارية الأمريكية الصينية ،واجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى أوائل الشهر المقبل ،أكبر حدثين يتم التركيز عليهما فى أسواق النفط خلال الفترة القادمة.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 10 منصات ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 674 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 14 نيسان/أبريل 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.8 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.