الإحصاء: 24.4% زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى عام 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولا: الصادرات: القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولا: الصادرات: بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 4736 مليون دولار عام 2018 مقابل 3716 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 27.4%. وتركزت أعلى القيم فى عشر دول افريقية بنسبة 80.9 % من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:1- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (979.2 مليون دولار) بنسبه 20.7 % من إجمالى التكتل. وجاء ترتيب الدول كالتالى:1- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (979.2 مليون دولار) بنسبه 20.7 % من إجمالى التكتل. 2- ليبيا : بلغت قيمة الصادرات. (635.9 مليون دولار) بنسبه 13.4 % من إجمالى التكتل. 3- المملكة المغربية: بلغت قيمة الصادرات (501.6 مليون دولار) بنسبه 10.6 % من إجمالى التكتل. 4- الجمهورية التونسية: بلغت قيمة الصادرات (497.7 مليون دولار) بنسبه 10.5 % من إجمالى التكتل. 5- السودان : بلغت قيمة الصادرات (399.3مليون دولار) بنسبه 8.4 % من إجمالي التكتل. 6- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل. 7- نيجيريا: بلغت قيمة الصادرات (179.2 مليون دولار) بنسبه 3.8 % من إجمالي التكتل. 8- اثيوبيـا: بلغت قيمة الصادرات (169.0 مليون دولار) بنسبه 3.6% من إجمالي التكتل. Advertisements 9- اريتريا: بلغت قيمة الصادرات (116.2 مليون دولار) بنسبه 2.5 % من إجمالي التكتل. 10- غانـــا: بلغت قيمة الصادرات (115.8 مليون دولار) بنسبه 2.4 % من إجمالي التكتل.

ثانيا: الواردات: ثانيا: الواردات: بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2204 مليون دولار عام 2018 مقابل 1859 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 18.6 % ، وتركزت أعلى القيم فى عشر دول بنسبه 82.1% من اجمالى هذا التكتل. وجاء ترتيب الدول كالتالى: 1- الجزائر: بلغت قيمة الواردات (398.1 مليون دولار) بنسبه 18.1 % من إجمالي التكتل. وجاء ترتيب الدول كالتالى: 1- الجزائر: بلغت قيمة الواردات (398.1 مليون دولار) بنسبه 18.1 % من إجمالي التكتل. 2- كينيا : بلغت قيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 14.9 % من إجمالى التكتل. 3- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (266.1 مليون دولار) بنسبه 12.1 % من إجمالى التكتل. 4- السودان: بلغت قيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبــه 9.8 % من إجمالي التكتـل. 5- جنوب افريقيا: بلغت قيمــة الواردات (195.5 مليون دولار) بنسبه 8.9 % من إجمالي التكتـــل. 6- المغرب : بلغت قيمة الواردات (165.5 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل. 7- الكونغو الديمقراطية : بلغت قيمة الواردات (148.0 مليون دولار) بنسبه 6.4% من إجمالي التكتل. 8- تونس : بلغت قيمة الواردات (140.1 مليون دولار) بنسبه 6.4 % من إجمالي التكتل. 9- نيجريا : بلغت قيمة الواردات (121.4 مليون دولار) بنسبه 5.5 % من إجمالي التكتل. 10- ليبيا : بلغت قيمة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبه 3.0 % من إجمالي التكتل.

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