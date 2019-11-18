شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد سيصدر الجهاز 5 بيانات صحفية تتعلق بالشقي الاقتصادي والاجتماعي ( التبادل التجاري بين مصر وافريقيا– التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل – التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا – التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - السكان في مصر والدول الأفريقية ).
يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي :
عام 2014 : البيانات المفتوحة للشمولية والمسائلة .
عام 2015 : بيانات افضل من اجل حياة أفضل " تسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نظم الإحصاء الوطنية.
عام 2016 : تعزيز الإحصاءات الاقتصادية لدعم التكامل الإقليمي والتحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
عام 2017 : مزيدا من التنمية نحو إحصاءات اقتصادية تتسم بمزيد من الجودة.
عام 2018 : إحصاءات رسمية عالية الجودة لضمان الشفافية والحكم الرشيد والتنمية الشاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحصاء يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.