شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيوم الإحصاء الأفريقـى، والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام طبقاً لقرار اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة الصادر عام 1993 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.

وفي هذا الصدد سيصدر الجهاز 5 بيانات صحفية تتعلق بالشقي الاقتصادي والاجتماعي ( التبادل التجاري بين مصر وافريقيا– التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل – التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا – التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - السكان في مصر والدول الأفريقية ).



يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي : يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي : عام 2014 : البيانات المفتوحة للشمولية والمسائلة .

عام 2015 : بيانات افضل من اجل حياة أفضل " تسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نظم الإحصاء الوطنية.

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عام 2016 : تعزيز الإحصاءات الاقتصادية لدعم التكامل الإقليمي والتحول الهيكلي والتنمية المستدامة.

عام 2017 : مزيدا من التنمية نحو إحصاءات اقتصادية تتسم بمزيد من الجودة.

عام 2018 : إحصاءات رسمية عالية الجودة لضمان الشفافية والحكم الرشيد والتنمية الشاملة.