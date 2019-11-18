شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم الروسية: صادرات الغاز منخفضة 1.1% على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جازبروم الروسية اليوم الاثنين إنها صدرت 169.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى خارج دول الاتحاد السوفيتى السابق حتى 15 نوفمبر، بانخفاض 1.1% على أساس سنوى.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز ارتفع 0.5% إلى 431.9 مليار متر مكعب.