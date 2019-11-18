شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الفاصوليا بـ5 جنيهات والخيار يبدأ من 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 18-11-2019 ا استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيها للكيلو، تراوح سعر كيلو البطاطس بين ما بين 3-5جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا 5-7جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 –3.5 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة بين4-5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.

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