شكرا لقرائتكم خبر عن جلف كيستون تعين إيان وذردون مديرا ماليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جلف كيستون بتروليوم التى تتركز أنشطتها فى كردستان العراق إنها عينت إيان وذردون مديرا ماليا خلفا لسامى زوارى الذى سيترك منصبه فى 2 ديسمبر.
ينضم وذردون، الذى سبق له العمل كمدير مالى فى سينو جاس اند إنرجى المدرجة فى أستراليا، إلى جلف كيستون فى 13 يناير 2020، حسبما ذكرت الشركة. كان زوارى، الذى أُعلن نبأ رحيله فى يونيو، قد ساعد الشركة لتطبيق هيكل مالى فى 2016 أدى لخفض الديون المتراكمة إلى حد كبير.
ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج جلف كيستون من النفط فى العام الجارى عقب تأجيل بدء أعمال حفر وإغلاق مقرر فى منشاة إنتاج فى أكتوبر.
كان وذردون مديرا ماليا فى سينو جاس التى تركز على أصول الغاز الطبيعى فى الصين إلى أن اشترتها شركة استثمار مباشر العام الماضى.
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