شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى يبحث تبادل الخبرات مع نظيره الموريتانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري وفد من البريد الموريتاني الذي يزور مصر حالياً برئاسة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني وعاليون محمد محمود مدير الدراسات والتنمية ومحمد محمد سيدي مدير التدريب البريدي بهدف توطيد أواصر التعاون بين البريد المصري والبريد الموريتاني.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد أن زيارة المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني والوفد المرافق له تأتى بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين حيث أسفر اللقاء عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الالكترونية يهدف الي اتاحة فرصة التسوق الالكتروني لعملاء البريد الموريتاني من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

واوضح عصام الصغير، أن هذا البروتوكول يهدف الى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وموريتانيا للاستفادة من إمكانيات البريد المصري لتقديم خدمات التجارة الالكترونية لعملاء البريد الموريتاني بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

Advertisements

وأوضح أن بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الالكترونية حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها الى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى موريتانيا مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة، مشيراً إلى أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه رحب المصطفى بن عبد الله مدير عام البريد الموريتاني بالتعاون المشترك مع البريد المصري متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الموريتاني لنقل تجربة نجاح البريد المصرى في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي كما أشاد المصطفى بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين.