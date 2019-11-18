شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: حققنا أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 11 سنة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى اليوم .
وأشارت السعيد إلى أنه من الضروري أن نشير هنا ونحن نتحدث عن النمو المتزايد الذي تحقق في الاقتصاد المصري لعدد من الاعتبارات الهامة:
أولاً: يتحقق هذا النمو على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوقعات إيجابية من المعهد الدولي.
كما تشجع مصر جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في المنشآت / المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل دمياط، روبيكي للجلد، وصناعات البلاستيك في مارغام.
وأضافت أنه في هذا السياق، قامت الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية، بما في ذلك 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان والمغادين والبحر الأحمر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لتحسين الكفاءة المؤسسية وبيئة الأعمال المواتية، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولذلك وضعت الحكومة خطة شاملة للحكم والإصلاح الإداري، تنفذها وزارة التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع مختلف السلطات المصرية، وهذا يتزامن مع الاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: حققنا أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 11 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.