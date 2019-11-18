شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بوابة التمويل فى الملتقى السعودى للشركات الناشئة بالدمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ونائب وزير التجارة والاستثمار، نيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مبادرة بوابة التمويل، وذلك خلال فعاليات الملتقى السعودى للشركات الناشئة، الذى أختتم أعماله أمس الأول فى مقر شركة معرض الظهران الدولى "إكسبو" بالدمام.

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تعد بوابة التمويل، التى أنشأتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، منصة تجمع بين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الباحثين عن التمويل والجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويل، إذ بلغ عدد الجهات التمويلية المشاركة فى البوابة 20 جهة حتى الآن، ويمكن لمن يرغب الاستفادة من المنصة الدخول للموقع الرسمى للبوابة https://tamweel.monshaat.gov.sa كما ترتبط هذه البوابة بجهات حكومية وخاصة لتوفير متطلبات الحصول على التمويل.

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ويأتى هذا، ضمن جهود "منشآت" فى خفض تكاليف التمويل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوقت والجهد للحصول على التمويل للمنشآت من مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوات التمويلية بتوفير حلول تمويلية متنوعة فى بوابة واحدة.

يذكر أن، الملتقى السعودى للشركات الناشئة، الذى نظمته "منشآت" وأختتم أعماله وسط حضور العديد من الزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية التى قدمت خلال الملتقى.