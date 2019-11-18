شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفلبين بالقاهرة يدعو رجال الأعمال للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سولفيسيوكونفبادو، سفيرالفلبين بالقاهرة، مستثمرى بلاده الى الإستثمارفى مصر، مشيراً إلى ما قامت به مصر من انجاز العديد من المشروعات القومية فى البنية التحتية، والإستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وافريقيا والعالم العربى .

وقال خلال كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الفلبينى، إن مصر بوابة لنفاذ السلع والتجارة الفلبينية مع إفريقيا، كما أن بلاده تعد بوابة لمصر للنفاذ الى أسواق شرق اسيا والتى يقدر حجمها بنحو 2.5 مليار مستهلك.

وطالب السفير بانشاء خط ملاحى مبار بين مصر والفلبين، للتغلب على تكلفة الشحن، والمعوقات الجمركية، ما يسهم ف انسياب حركة التجارة بين شرق اسيا وافريقيا، ما يزيد حجم التبادل التجارى.

وأكد على البلدين يربطها اتفاقيات تعاون علمى ونفى وزراعة والإستثمار ومذكرات تفاهم فى الحجر الصحى واتفاقيات الاعتراف المتبادل والاتفاقيات الصحية الصادرة بين البلدين فى مجالات التجارة مذكرة تفاهم حول إقامة مشاورات ثنائية بين وزارات الخارجية.

Advertisements

وأشار إلى ضرورة إعطاء دفعة قوية لزيادة التبادل التجارى بين البلدين فضلا عن الاستفادة من الزيارات المتبادلة لتشجيع مجتمع الأعمال فى البلدين لتنشيط الاستثمارات بين البلدين.

وطالب رجال الأعمال المصريين بالاستثمار فى الفليبين خاصة وأننا نقوم بعملية إصلاح اقتصادية لجذب مزيد من المشروعات المشتركة.

لفت إلى أن الفليبين تتميز بتقديمها فى مجال السياحة حيث إن بها 701 جزيرة كما أنها متميزة فى مجال الأسماك والبن مشدد على أهمية الاستثمار المشترك.