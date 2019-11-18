شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ، بجانب تصريحات إيجابية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن الانتخابات العامة المقرر فى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2961$ الأعلى منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2922$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2908$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم العملات الرئيسية والثانوية مقابل العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بدعم تطورات إيجابية عن الانتخابات العامة فى بريطانيا.

أعلن حزب بريكست البريطاني الأسبوع الماضي إنه لن ينافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد التي شغلها المحافظون فى البرلمان السابق ،فى دفعة مهمة لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" قبل انتخابات الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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وقال زعيم حزب بريكست "نايجل فيراج" إنه لا يريد أن تفوز الأحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وذلك فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون فى انتخابات 2017.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بعدما أظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة أن انكماش الإنتاج الصناعي فى الولايات المتحدة قد تعمق خلال تشرين الأول/أكتوبر ،فى أحدث أثار الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"إن جميع مرشحي حزب المحافظين فى انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،تعهدوا بدعم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشير معظم استطلاعات الرأي الجديدة فى المملكة المتحدة إلى فوز حزب المحافظين "الحزب الحاكم " بأغلبية المقاعد البرلمانية ،الأمر الذي يعزز التفاؤل حيال إتمام انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير القادم عن طريق اتفاق جونسون.