شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على السلبية المؤقتة– تحليل -18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره ضمن النطاق السلبي المؤقت بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المتمثل بمستوى 2.7000, كذلك تذبذبه الحالي دون محور المتوسط المتحرك 55 يعزز الترجيح السلبي لنبقى بانتظار وصوله نحو الهدف التصحيحي المستقر عند 2.5500 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي كما هو واضح بالرسم المرفق.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6550 و 2.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط