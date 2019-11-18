شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء – تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة لنلاحظ تذبذبه حاليا حول مستوى 888.00, نذكر بأن الثبات المتكرر دون مستوى 915.00 يدعم سيطرة الميل التصحيحي للتداولات الحالية, ولنستمر بترجيح محاولة وصوله قريبا نحو الدعم المحوري المتمركز عند 837.00. كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يدعم توقعنا السلبي للفترة الحالية بتقديمه لعزم سلبي جديد ليزيد من فرص الوصول نحو الهدف المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 850.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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