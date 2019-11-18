شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب داخل القناة الهابطة- تحليل - 18-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من محاولة تشكيل سعر الزوج مؤخرا لبعض الارتداد الإيجابي إلا أن استقراره المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 120.85 يدعم توقعنا السلبي لتداولات الفترة القادمة.
لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك محاولة التسلل مجددا دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 119.90 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الأهداف السلبية الرئيسية المتمركزة عند 119.10 و 118.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.85 و 119.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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