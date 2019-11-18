الذهب يهبط بفعل التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تنامي التفاؤل حيال علاقات التجارة الأمريكية الصينية إثر تقرير عن "محادثات بناءة" مطلع الأسبوع، في حين حد انخفاض الدولار من خسائر المعدن.

وبحلول الساعة 04:53 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا حوالي 0.1 بالمئة إلى 1466.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا إلى 1466.40 دولار.

كانت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أوردت أن واشنطن وبكين أجرتا اتصالا هاتفيا رفيع المستوى يوم السبت حيث بحث الجانبان القضايا المحورية لدى كل منهما فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق تجارة أولي.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، "تحسن المعنويات حيال المخاطرة في أنحاء آسيا وتفاؤل المستثمرين الحذر بشأن المضي في اتفاق المرحلة واحد قبل عيد الميلاد، يضغطان على الذهب،" مضيفة أن تراجع الدولار حد من انخفاض المعدن.

وارتفعت الأسواق الآسيوية بعد أن فاجأت بكين الأسواق بخفض سعر فائدة رئيسي للمرة الأولى منذ 2015، مما أثار تكهنات بأن بعض التحفيز قد يكون في الطريق لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وانخفض الدولار قليلا مقابل العملات الرئيسية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.91 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 890.89 دولار.

وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1722 دولارا للأوقية.