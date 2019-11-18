شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن: ندعم السياحة في مصر ونشارك فى افتتاح المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كوش شوكسي، نائب رئيس الغرفة الأمريكية بواشنطن لشؤون الشرق الأوسط، إن الغرفة قررت إرسال بعثة إلي مصر يوم 10 أكتوبر 2020 لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير تلبية لدعوة الرئيس السيسى خلال لقاء جمعه بأعضاء الغرفة فى أمريكا.

وأشار شوكسى، خلال فعاليات منتدي "مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة" الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من أعضاء الغرفة خلال لقائه بهم في نيويورك فى شهر سبتمبر الماضي الاهتمام بالمتحف المصري والتركيز على ما يضيفه من جاذبية السياحة إلى مصر خاصة السياحة الثقافية والتاريخية.

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وأوضح أن مصر من أهم دول المنطقة للولايات المتحدة ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة مع أفريقيا .