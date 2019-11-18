شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 205.2 مليون سهم محققة ما قيمته 151 مليون درهم من خلال تنفيذ 1507 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.09%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.19%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 10%.
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