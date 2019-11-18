شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ندعم منظومة صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعضاء مجلس إدارة شركة ميثانكس العالمية برئاسة چون فلورن الرئيس التنفيذى للشركة و محمد شندى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميثانكس مصر، بحضور جيس داتون سفير كندا بالقاهرة والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وأكد الملا، أن زيارة مجلس الإدارة التى تعد الأولى منذ بداية انتاج مصنع ميثانكس مصر للميثانول تعكس اهتمام الشركات العالمية بالتطورات الايجابية التى شهدها قطاع البترول فى مصر ونتيجة مباشرة للاستقرار السياسى والاقتصادى.



المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أثناء المباحثات مع ووفد شركة ميثانكس العالمية

وأشار الوزير أن مشروع ميثانكس الذى بعد أول مشروع مصرى كندى لإنتاج مادة الميثانول فى مصر - والتى تمثل المادة الخام الرئيسية للعديد من صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة والتى تدخل فى صناعات المذيبات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والدهانات - هو أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى المصرى.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلى وتصدير الفائض، مشيراً إلى أن تحول مصر لمركز إقليمى يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها وفى ظل وجود سوق مصري كبير ومتسع وكموقع جغرافى متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم .

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وخلال اللقاء استعرض فلورن نتائج أعمال المشروع الذى يعد الوحيد فى مصر لإنتاج الميثانول والذى تبلغ طاقته 1.3 مليون طن سنوياً يتم تصديره من المصنع بدمياط أو بيعه فى السوق المحلى.

كما صرح شندى أن رؤية وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية تعد دافعاً للتوسع فى أعمال الشركة من خلال إقامة سلسلة من الصناعات البتروكيماوية التكاملية، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم العام الماضى مع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإمدادها بالميثانول والتسهيلات لإنتاج منتجات الفورمالدهايد.



المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووفد شركة ميثانكس العالمية

وأشار إلى أن الشركة تولى أهمية لبرنامج المسئولية المجتمعية بدمياط والتعاون مع منظمة العمل الدولية فى مشروعها لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

يذكر أن مشروع الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية وهى الذراع المصرى المشترك لشركة ميثانكس العالمية الكندية وتبلغ حصتها 50٪ وشركات قطاع البترول المصرى 33٪ وشركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) 17٪.