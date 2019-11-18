ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.12% رابحا 1.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1500.95 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 288 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.10،% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.59%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.19% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.2%. كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.48% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 4.44%.

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