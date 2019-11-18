شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الأمريكية: 7.6 مليار دولار استثمارات قائمة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب إيان ستيف، مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للولايات المتحدة والخدمات التجارية الأجنبية، بالسفير الأمريكى الجديد بالقاهرة، ومشاركته فى منتدى الأعمال اليوم، لافتا إلى أن الغرفة الامريكية ومجلس الأعمال المشترك من عوامل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف خلال منتدى الأعمال الذى تنظمة غرفة التجارة الأمريكية اليوم، إننا نعمل معا لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما فى ظل حرص الرئيس ترامب على استقرار المنطقة وتحقيق النمو المستدام فيها، كاشفا إن الولايات المتحدة تستثمر نحو 7.6 مليار دولار فى مصر .

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وأشار أيان إلى "أننا ندعم من خلال علاقتنا بمصر القطاع الخاص الذي يمكنه خلق الوظائف وتحقيق النمو، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات بين مسؤلى البلدين لتدعيم مختلف العلاقات نظرا لأهمية مصر الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية".