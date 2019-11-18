التجارة الأمريكية: 7.6 مليار دولار استثمارات قائمة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب إيان ستيف، مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية والمدير العام للولايات المتحدة والخدمات التجارية الأجنبية، بالسفير الأمريكى الجديد بالقاهرة، ومشاركته فى منتدى الأعمال اليوم، لافتا إلى أن الغرفة الامريكية ومجلس الأعمال المشترك من عوامل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار أيان إلى "أننا ندعم من خلال علاقتنا بمصر القطاع الخاص الذي يمكنه خلق الوظائف وتحقيق النمو، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات بين مسؤلى البلدين لتدعيم مختلف العلاقات نظرا لأهمية مصر الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية".
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